Ljubljanska borza: Indeks ob krepki rasti nekaterih delnic pridobil poldrugi odstotek

Ljubljana, 14. januarja - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je dan sklenil pri 1730,16 točke in tako pridobil 1,57 odstotka. Borzni posredniki so sklenili za skoraj 4,9 milijona evrov poslov, od tega za skoraj štiri milijone evrov z delnicami Krke in NLB. Krepko rast je zabeležilo več delnic v indeksu. Med drugim se nadaljuje rast vrednosti delnic Petrola.