Iz rudnika v Južni Afriki rešili več deset rudarjev in izvlekli 15 trupel

Johannesburg, 14. januarja - Iz zapuščenega rudnika zlata v Južni Afriki so v zadnjih dveh dneh rešili več deset ljudi, ki so tam nezakonito rudarili, na površje pa so privlekli tudi 15 trupel. Reševalna akcija se nadaljuje, saj bi bilo lahko pod zemljo po ocenah policije še več sto rudarjev. Ti se v rudniku nahajajo že več mesecev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.