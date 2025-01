Krški Kostak od Gorenja kupuje vrhniški Kemis

Vrhnika/Krško, 14. januarja - Krška komunalno-gradbena skupina Kostak namerava prek podjetja Kostak AG od velenjskega Gorenja, ki je v lasti kitajske skupine Hisense, prevzeti družbo Kemis, ki na Vrhniki skladišči in predeluje nevarne odpadke in kjer je leta 2017 prišlo do hude okoljske nesreče. O poslu trenutno odloča Agencija za varstvo konkurence.