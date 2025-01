Potovanje v svet domišljije z razstavo Vse je rez Mihe Eriča

Ljubljana, 15. januarja - V Bežigrajski galeriji 1 bodo danes ob 18. uri odprli razstavo z naslovom Vse je rez avtorja Mihe Eriča, ki ustvarja v grafičnih tehnikah visokega tiska, kot so lesorez, linorez in visoki bakrorez. Njegove grafične podobe s prepletom številnih črt, tekstur, senc in oblik ustvarjajo svet realističnega in fantastičnega, onkraj neznanega.