Velenjska občina nadaljuje z ukrepi za zmanjšanje toplotne porabe

Velenje, 14. januarja - Velenjčani so v večstanovanjskih objektih lani po podatkih občine v povprečju zmanjšali porabo toplote za 8,3 odstotka, v zadnjih mesecih leta pa so fiksni strošek toplote znižali za 8,5 odstotka. Ob tem so na občini spomnili, da sta občanom trenutno na voljo dva poziva za subvencioniranje ukrepov za zmanjšanja porabe toplotne energije.