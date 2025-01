Mineva leto dni od začetka zdravniške stavke

Ljubljana, 15. januarja - Pred natanko letom dni je Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides začel splošno stavko. Najdaljše zdravniške stavke v zgodovini Slovenije, ki so jo zdravniki zaostrili z umiki soglasij za nadurno delo, bolniki danes tako rekoč ne občutijo. Pogajanja med sindikatom in vlado se medtem nadaljujejo.