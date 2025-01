Financial Times: EU v ponovno oceno postopkov proti ameriškim tehnološkim velikanom

Bruselj, 14. januarja - Bruselj ponovno ocenjuje svoje preiskave tehnoloških velikanov, kot so Apple, Meta in Google. Po neuradnih informacijah medija Financial Times bo Evropska komisija ponovno preučila vse postopke, ki jih je sprožila od lanskega marca dalje na podlagi akta o digitalnih trgih. Vse odločitve in morebitne globe v času ponovne ocene so začasno zamrznjene.