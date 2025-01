V Kopru odprli novo, jubilejno sezono obiskov potniških ladij

Koper, 15. januarja - S prihodom ladje Viking Saturn se je minuli teden v Kopru začela letošnja sezona obiskov potniških ladij. Ta je letos jubilejna, saj bo aprila minilo 20 let od prihoda prve potniške ladje v Koper. Pričakujejo skupno 75 obiskov ladij, ki bodo v Koper do novembra pripeljale približno 115.000 potnikov in približno 55.000 članov posadke.