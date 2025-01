Študenti ljubljanske glasbene akademije s Puccinijevo opero Gianni Schicchi

Ljubljana, 15. januarja - Študenti ljubljanske Akademije za glasbo so pripravili komično operno enodejanko Gianni Schicchi, ki jo bodo nocoj ob 19. uri premierno uprizorili v SNG Opera in balet Ljubljana. Študentke in študente oddelka za petje ter operni orkester akademije bo glasbeno vodil dirigent Simon Dvoršak, režiser je bil Berndt Schmitt.