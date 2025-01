Oblasti v Kjotu napovedale dvig turistične takse

Kjoto, 18. januarja - Oblasti v japonskem Kjotu so prisluhnile domačinom, ki tarnajo nad prevelikim številom turistov v mestu, in napovedale dvig turistične takse. Ta se bo za nastanitve, za katere je treba odšteti med 127 in 317 dolarji na noč, podvojila na 6,35 dolarja, za luksuzne nastanitve, kjer nočitev stane več kot 637 dolarjev, pa bo taksa desetkrat višja.