Iran z evropskimi silami nadaljeval jedrske pogovore

Ženeva, 14. januarja - Predstavniki Irana so s predstavniki Nemčije, Francije in Združenega kraljestva v ponedeljek v Ženevi opravili nove pogovore, med drugim o iranskem jedrskem programu. Po navedbah obeh strani je bilo srečanje, o vsebini katerega ni veliko znanega, odkrito in konstruktivno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.