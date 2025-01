Komisarka Kos ta teden na obisk v Črno goro

Bruselj, 14. januarja - Evropska komisarka za širitev EU Marta Kos bo ta teden obiskala Črno goro, kjer bo pozdravila dosedanji napredek države na poti v unijo in pozvala k odločnosti in enotnosti pri nadaljnjih korakih. Kot je povedala danes v Evropskem parlamentu, si bo prizadevala, da bi v prvi polovici leta dosegli napredek pri širitvi na Zahodni Balkan in na vzhod.