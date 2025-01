Z zbirko Vmesni čas Boris Pangerc opozarja na vrednote naroda

Ljubljana, 14. januarja - Književnik, stari župan občine Doline in oljkar Boris Pangerc je v Josipinini knjigarni Društva slovenskih pisateljev predstavil zbirko enajstih kratkih zgodb Vmesni čas kot poklon Dolini pri Trstu nekoč in danes. V pogovoru z urednico Martino Kafol je opozoril na pomen slovenskih narečij in vrednot, kot so prijateljstvo, borbenost in vztrajnost.