Na okrogli mizi ob dnevu belokranjskega turizma poudarili nujnost povezovanja

Semič, 14. januarja - Uspeh v turizmu je danes mogoč le s povezovanjem, tako turističnih ponudnikov kot destinacij. Teorija in praksa namreč dokazujeta, da je s sodelovanjem mogoče doseči več kot z individualnim pristopom, so ugotavljali udeleženci okrogle mize, ki so jo ob današnjem dnevu belokranjskega turizma pripravili v Semiču.