Romuna zaradi suma trgovine z ljudmi v Mariboru v priporu

Maribor, 14. januarja - Mariborski kriminalisti zbirajo obvestila in dokaze zaradi suma storitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, poškodovanja tuje stvari in tatvine, ki sta jih osumljena državljana Romunije. Prijeli so ju v petek v Ljubljani, po hišnih preiskavah v Ljubljani in Mariboru pa je mariborsko okrožno sodišče zanju v nedeljo odredilo pripor.