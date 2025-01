V MGL premierno Zakaj sva se ločila tandema Morano-Divjak

Ljubljana, 14. januarja - Avtorica in dramaturginja Katarina Morano ter režiser Žiga Divjak sta za Mestno gledališče ljubljansko (MGL) pripravila novo delo z naslovom Zakaj sva se ločila. Premierno bodo igro, ki sooča moža in ženo preko njunega dolgoletnega odnosa, uprizorili v četrtek ob 20. uri na velikem odru. V predstavi bosta nastopila Jana Zupančič in Matej Puc.