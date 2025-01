Koprski policisti kazensko ovadili vlomilca

Koper, 14. januarja - Koprski policisti so odvzeli prostost 34-letnemu Koprčanu, osumljenemu roparske tatvine. Osumljenca je minuli četrtek ob vlomu v koprski gostinski lokal zalotil varnostnik, ki ga je zadržal na kraju. Ovadili so ga zaradi utemeljenega suma roparske tatvine in petih kaznivih dejanj velikih tatvin, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.