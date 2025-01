Delnice Petrola dopoldne dražje za več kot dva odstotka

Ljubljana, 14. januarja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je do 11.30 okrepil za 0,74 odstotka. K njegovi rasti so pomembno prispevale predvsem delnice Petrola, ki so se podražile za 2,40 odstotka, medtem ko je večjo rast indeksa preprečila pocenitev delnic NLB, za katere je zaenkrat največ zanimanja, in Save RE.