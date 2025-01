Minioni 3 in Shrek 5 na filmskih platnih leta 2026

Los Angeles, 15. januarja - Produkcijska hiša Universal Pictures je sporočila nove datume kino premier animiranih filmov Shrek 5 in Minioni 3. Datum premiere petega dela Shreka, ki nastaja pod okriljem studia DreamWorks Animation, so s 1. julija 2026 premaknili na 23. december 2026, Minioni 3 studia Illumination pa so s poletja 2007 prestavljeni na poletje 2026.