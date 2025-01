Z neznanim eksplozivnim sredstvom poškodoval stanovanjski objekt

Lesce, 14. januarja - Prebivalce na območju Lesc je v ponedeljek okoli 22.30 vznemiril močnejši pok. Po do sedaj znanih podatkih je neznani storilec odvrgel neznano eksplozivno sredstvo oz. močnejšo pirotehniko in pri tem poškodoval stanovanjski objekt. Po nestrokovni oceni premoženjska škoda znaša okoli 10.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Kranj.