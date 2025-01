Zaradi prometa z drogami 43-letni moški z območja Ajdovščine v priporu

Ajdovščina, 14. januarja - Policisti so v petek na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo s področja prepovedanih drog pri 43-letnemu moškemu z območja Ajdovščine. Policisti so ga zaradi suma prometa z drogami s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki mu je odredil sodni pripor, so sporočili s policije.