Ministrica Klampfer ob obisku v Mariboru tudi o gospodarski vlogi superračunalništva

Maribor, 14. januarja - Ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer je v ponedeljek v Mariboru obiskala Institut informacijskih znanosti, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Dravske elektrarne Maribor. Med drugim se je seznanila z vlogo superračunalnika in umetne inteligence pri znanstvenih raziskavah in digitalni preobrazbi gospodarstva.