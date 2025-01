Močan veter povzroča težave v prometu na Hrvaškem

Zagreb/Tirana/Podgorica, 14. januarja - Močan veter danes že drugi dan povzroča težave v prometu na Hrvaškem. Zaprte so nekatere ceste proti obali, prekinjene pa so tudi številne trajektne povezave proti otokom. V sosednji Črni gori je veter v ponedeljek povzročil škodo v več mestih v državi, v Albaniji pa so nastale težave tudi zaradi sneženja, poročajo tuji mediji.