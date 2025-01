Sodni svet opozarja na zaskrbljujoče stanje v družinskem sodstvu

Ljubljana, 14. januarja - Sodni svet v izjavi, ki so jo sprejeli minuli teden, opozarja na povečan pripad družinskopravnih zadev na okrožnih in višjih sodiščih, kar vodi v delovno obremenjenost pristojnih sodnikov. Svet opozarja na probleme družinskopravnega področja ter sodiščem, centrom za socialno delo in ostalim deležnikom predlaga smernice za izboljšanje stanja.