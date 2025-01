Žurnal24: Višji sodniki potrdili kazen Elemirju Rozmanu

Ljubljana, 14. januarja - Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo obrambe Marjana Elemirja Rozmana in potrdilo zaporno kazen, na katero ga je ljubljansko okrožno sodišče marca lani obsodilo zaradi poskusa uboja, lahke telesne poškodbe in nasilništva, poroča portal Žurnal24. Stari znanec zaporov bo tako moral v zapor za 11 let in 11 mesecev.