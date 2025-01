V ptujski mestni galeriji razstava slikarja Mirka Rajnarja

Ptuj, 14. januarja - V ptujski mestni galeriji bodo popoldne odprli razstavo akademskega slikarja Mirka Rajnarja Koprena svetlobe in barv, ki bo na ogled do 9. marca. Razstavni izbor zajema obdobje od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja naprej, ko se je umetnik od svoje precej temačne, z ekspresionizmom prežete figuralike, odmaknil v brezpredmetni svet.