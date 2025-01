Lani skoraj 14.500 manj nedovoljenih prehodov meje kot leto prej

Ljubljana, 14. januarja - Policija je v letu 2024 obravnavala 46.192 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je skoraj 14.500 manj kot leto prej (60.595). Lani so prevladovali državljani Sirije, ki jih je bilo kar štirikrat več kot leto prej in so predstavljali četrtino vseh primerov. Sledijo Afganistanci, ki pa jih je bilo več kot pol manj kot leta 2023.