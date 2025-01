Giro v 14. etapi v Slovenijo, v lov na drugo zmago Roglič

Rim, 13. januarja - Organizatorji kolesarske dirke po Italiji so danes v Rimu predstavili traso 108. izdaje Gira. Po zaporednih slovenskih zmagah Tadeja Pogačarja lani in Primoža Rogliča leta 2023 se bo tokratna izdaja začela v Albaniji 9. maja in končala 1. junija v Rimu. Dolga bo 3413,3 km s skupno 52.500 višinskimi metri.