Ptujski podjetniki z ministrom Hanom o izzivih slovenskega gospodarstva

Ptuj, 13. januarja - Mestna občina Ptuj je skupaj z Manager klubom Ptuj in Območno obrtno-podjetniško zbornico Ptuj organizirala ponovoletno srečanje predstavnikov gospodarskih družb in drugih poslovnih subjektov, ki delujejo na območju Ptuja. Na povabilo županje Nuške Gajšek se je odzval tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.