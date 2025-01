Agencija za varnost prometa opozarja na ustrezno kolesarsko opremo v zimskih razmerah

Ljubljana, 14. januarja - Na Agenciji za varnost prometa so pred mednarodnim dnevom zimskega kolesarjenja, ki ga zaznamujemo drugi petek v februarju, opozarjajo na večjo prometno varnost kolesarjev v zimskih razmerah. Treba je nositi odsevna oblačila in uporabljati ustrezne svetlobne elemente ter redno vzdrževati kolo, predvsem zavore in pnevmatike, svetujejo.