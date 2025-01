Večer o poslovanju zavarovalnic (14. 1.)

Maribor, 13. januarja - Srečko Klapš v komentarju Višji dobički in premije piše o posledicah neizbežnih podnebnih sprememb, kot so poplave, požari ter potresi, in dobičku zavarovalnic. Izpostavlja zvišanje zavarovalnih premij in opozarja na previdno branje zavarovalnih pogodb ter shranjevanje dokazov ob naravni nesreči, na podlagi katerih bo ocenjena in izplačana škoda.