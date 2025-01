Poljska naklonjena Trumpovi zahtevi po zvišanju obrambnih izdatkov

Varšava, 13. januarja - Poljska podpira zahtevo novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa po zvišanju obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP, je v pogovoru za Financial Times dejal poljski obrambni minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Medtem so se v Varšavi danes sestali obrambni ministri Poljske, Nemčije, Francije, Italije in Združenega kraljestva.