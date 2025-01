V SD s prodajo vile na Levstikovi izboljšali finančni položaj stranke

Ljubljana, 13. januarja - V SD so vilo na Levstikovi prodali za 1,6 milijona evrov in s tem izboljšali finančni položaj stranke, ki je bila v začetku preteklega leta zadolžena za 1,8 milijona evrov. S tem so poplačali obveznosti, ki so jih bremenile, je na novinarski konferenci dejal predsednik SD Matjaž Han. Zmanjšali so tudi strošek najemnine za prostore na Nazorjevi.