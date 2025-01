Šest članic EU pozvalo k začasni omilitvi sankcij proti Siriji

Bruselj, 13. januarja - Nemčija, Francija, Nizozemska, Španija, Finska in Danska so v skupnem dokumentu pozvale Evropsko unijo k začasni omilitvi nekaterih sankcij proti Siriji, zlasti na področju transporta, energetike in bančništva, je danes na svoji spletni strani poročala tiskovna agencija Reuters.