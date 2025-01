Rusija in Iran napovedujeta podpis sporazuma o strateškem partnerstvu

Moskva, 13. januarja - Rusija in Iran bosta v petek med obiskom iranskega predsednika Masuda Pezeškiana pri ruskem kolegu Vladimirju Putinu v Moskvi sklenila pogodbo o "obsežnem strateškem partnerstvu", so danes sporočili iz Kremlja. Voditelja bosta razpravljala o nadaljnji širitvi sodelovanja na področjih, ki segajo vse od trgovine in naložb do prometa in logistike.