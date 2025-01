Ministrstvo: V noveli zakona o zaščiti živali ne bo prispevka za pse

Ljubljana, 13. januarja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v novelo zakona o zaščiti živali, ki jo pripravlja, ne bo vključilo prispevka za lastnike psov. Kot so pojasnili, so se za to odločili zaradi odzivov občin, ki so se pojavili v javnosti. Pričakujejo pa predloge javnosti in deležnikov glede vzdržnega financiranja oskrbe zapuščenih živali.