Avtorja slovenskega paviljona na beneškem arhitekturnem bienalu Ana Kosi in Ognen Arsov

Ljubljana, 13. januarja - Slovenski paviljon na 19. beneškem arhitekturnem bienalu, ki bo od 10. maja do 23. novembra, sta zasnovala arhitekta Ana Kosi in Ognen Arsov iz arhitekturnega biroja KIP (Kosi in partnerji). Njun projekt je strokovna komisije izbrala soglasno med 14 predlogi, ki so prispeli na odprti poziv Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO).