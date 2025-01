Ljubljanska borza: SBI TOP v nov teden z rastjo za pol odstotka

Ljubljana, 13. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je prvi dan novega tedna zvišal za 0,58 odstotka. Za več kot odstotek so se zvišale delnice Petrola in Telekoma Slovenije, vlagatelji pa so največ povpraševali po delnicah Krke, s katerimi je bilo sklenjenih za milijon evrov poslov. Skupni promet je dosegel 2,5 milijona evrov.