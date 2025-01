Novela zakona o zavarovalništvu za večjo digitalno varnost

Ljubljana, 29. januarja - Na ministrstvu za finance so pripravili predlog novele zakona o zavarovalništvu, s katero se v slovenski pravni prenaša določbe dveh evropskih direktiv. Novela sledi novostim na področju evropske zakonodaje in prinaša večjo digitalno varnost, boljši dostop do informacij ter posodobljena pravila za distribucijo zavarovalnih produktov, so sporočili.