SOS za zrak: Pozimi povišane ravni delcev v zraku, poleti ostaja težava ozon

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Ljubljana, 24. januarja - Kakovost zraka v Sloveniji je boljša kot pred desetletji, a v posameznih krajih še vedno prihaja do prekomernega onesnaženja. Konec decembra so bile povišane ravni delcev PM10 in PM2,5, glede katerih je Slovenija v vrhu držav EU, poleti ostaja težava prizemni ozon. Izpostavljenosti delcem PM2,5 pripisujejo 1280 smrti v državi letno, ozonu 340.