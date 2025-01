Na ministrstvu vodstvom zdravstvenih domov predstavili osnutek novele zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 13. januarja - Na ministrstvu za zdravje so vodstvom zdravstvenih domov podrobneje predstavili rešitve, ki jih za primarno raven zdravstva prinaša osnutek novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Osnutek med drugim določa nepridobitnost in namen porabe dobička javnih zavodov, ki se bo lahko porabil le za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti.