Severne evropske države za znižanje cenovne kapice na rusko nafto

Bruselj, 13. januarja - Zunanji ministri Švedske, Danske, Finske, Estonije, Litve in Latvije so EU v skupnem pismu pozvali k znižanju cenovne kapice za izvoz ruske nafte v tretje države, ki je določena pri 60 dolarjih za 159-litrski sod. Gre sicer za ukrep, ki so ga decembra 2022 sprejeli na ravni skupine G7. V Bruslju so prejem pisma potrdili.