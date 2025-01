Na strokovnem posvetu MNZ tudi o prevetritvi zakonodaje na področju prodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov

Ljubljana, 13. januarja - Na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) so pripravili strokovni posvet o prodaji in uporabi pirotehničnih izdelkov, saj kljub medijskim kampanjam in okrepljenemu nadzoru še vedno prihaja do preveč nesreč in hujših poškodb. Na MNZ so se že odločili za prevetritev zakonodaje, verjetno bo potrebna zaostritev, je dejala državna sekretarka Tina Heferle.