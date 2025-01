Jančarjev roman In ljubezen tudi na gledališkem odru v režiji Luke Marcena

Maribor, 15. januarja - V koprodukciji Drame SNG Maribor s Cankarjevim domom je nastala gledališka uprizoritev romana In ljubezen tudi pisatelja Draga Jančarja. Monumentalna mariborska zgodba brutalnega časa, kjer uzakonjeno sovraštvo trči v poetično metafiziko sanj, strahov in ljubezni, bo v režiji Luke Marcena premierno izvedena v četrtek in petek v Mariboru.