Na mariborski srednji šoli za gostinstvo in turizem kuhajo z mojstri iz tujine

Maribor, 19. januarja - Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor v okviru projekta Erasmus+ nadaljuje gostovanja kuharskih mojstrov iz tujine. Ta teden je z njihovimi dijaki kuhal grški chef Stelios Fanourakis. Tovrstni obiski so po navedbah vodstva šole pomembni za uspešno pripravo dijakov na poklicno pot ter promocijo poklicev v gostinstvu in turizmu.