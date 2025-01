V Franciji lani zasegli rekordno količino kokaina

Le Havre, 13. januarja - Pristojne oblasti v Franciji so v prvih 11 mesecih leta 2024 zasegle skoraj 47 ton kokaina, je danes ob obisku pristanišča Le Havre na severu države dejal notranji minister Bruno Retailleau. Gre za rekordno količino in približno 100-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej, ko so v enakem obdobju zasegli 23 ton te droge.