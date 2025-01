Rokometni velikan Vipers dokončno zaprl svoja vrata

Oslo, 13. januarja - Ženski rokometni klub Kristiansand Vipers, sedemkratni norveški prvak in najboljša evropska ekipa od leta 2021 do 2023, je danes uradno sporočil, da zaradi nerešljivih finančnih težav zapira svoja vrata. Klub, ki to sezono nastopa v skupini B lige prvakinj, je sicer že konec oktobra razglasil stečaj in iskal rešitev, a očitno neuspešno.