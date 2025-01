Hiša iluzij in Mladinska knjiga z natečajem za najboljšo likovno pesem

Ljubljana, 13. januarja - Hiša iluzij in Mladinska knjiga sta objavili nagradni natečaj za najboljšo likovno pesem. K sodelovanju vabita ljubitelje umetnosti in ustvarjalnosti vseh starosti, odrasle posameznike, otroke, mladostnike in skupine, denimo razrede. Izdelke zbirajo v Hiši iluzij do 3. februarja. Zmagovalno likovno pesem bodo razglasili v prvem tednu februarja.