Na istanbulskem letališču našli paket z mladičem gorile

Istanbul, 13. januarja - Na letališču v Istanbulu so cariniki lani našli mladiča zahodne nižinske gorile, ki so ga v škatli nezakonito poslali iz Nigerije na Tajsko. Potem ko je bil mladič sprva sramežljiv in nerazpoložen, zdaj že okreva v živalskem vrtu v bližini Istanbula. Ima tudi novo ime Zeytin oz. Oliva, je danes poročala nemška tiskovna agencija dpa.