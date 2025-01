Primorska avtocesta zaradi burje zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani

Kozina, 13. januarja - Primorska avtocesta je zaradi burje zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Obvoz je urejen po regionalni cesti Kastelec-Kozina, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi burje za jugozahod Slovenije za danes in za torek izdala oranžno vremensko opozorilo.

Po opozorilu Arsa bi lahko danes in v torek do večera na Primorskem največje hitrosti vetra znašala od 100 do 120 kilometrov na uro.

Po poročanju prometnoinformacijskega centra so zaradi burje omejitve tudi na nekaterih drugih cestah. Na regionalnih cestah Vipava-Ajdovščina in Razdrto-Podnanos-Manče-Vipava velja prepoved vožnje za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osmih ton.

Na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo pa velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vsa vozila s ponjavami.